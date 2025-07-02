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Эксперт по этикету объяснила, как нельзя вести себя на экскурсии

Специалист Богачева: во время экскурсии нельзя перебивать гида
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Во время экскурсии не стоит перебивать гида, вместо этого лучше уточнить, когда ему можно задавать вопросы. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, некоторым людям может быть неудобно переключаться на основную тему после заданных вопросов.

«Если перед экскурсией туристам выдают радиогиды, нужно проверить исправность техники, как только об этом попросят. В противном случае рассказывающему придется отвлекаться на жалобы тех, у кого «в наушниках ничего не слышно», — добавила Богачева.

Она также посоветовала соблюдать тишину во время экскурсии, не разговаривать и не критиковать произведения искусства публично. Специалист подчеркнула, что последнее укажет на то, что у человека не очень высокий уровень культуры. Путешественников также призвали не увлекаться процессом фотографирования, если это мешает другим осматривать экспонат.

До этого Екатерина Богачева говорила, что посетителям пляжа не стоит переодеваться при всех, завернувшись в полотенце, громко включать музыку и устраивать большой пикник. Она отметила, что люди приходят туда для отдыха, поэтому важно стараться не мешать друг другу. По ее словам, по этой причине не стоит громко разговаривать по телефону или включать музыку.

Ранее эксперты по этикету дали советы по дресс-коду на работе.

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