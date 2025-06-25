Эксперты по этикету дали советы по дресс-коду на работе

Дресс-код на работе стоит рассматривать как возможность самовыражения, а не как обязанность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов по этикету.

По их мнению, самовыражение поможет сотрудникам справиться с синдромом самозванца. Однако при этом они призывают соблюдать правила так, чтобы они не ставили работу под угрозу. Так, стоит подходить к выбору нарядов с учетом специфики работы. Например, женщинам стоит выбирать брюки вместо юбок, если это удобнее.

На новом месте работы стоит быть особенно осторожным с выбором одежды. Лучше одеваться более консервативно, пока сотрудник не освоится в коллективе, заключили она.

Министерство здравоохранения РФ до этого призвало медработников отказаться от распущенных волос, яркого макияжа и длинного маникюра. В требованиях к внешнему виду медицинского сотрудника рекомендуют соблюдать следующие правила: естественный макияж, отказ от яркой косметики, чистые волосы, уложенные в аккуратную прическу (распущенные волосы недопустимы), короткие ногти, допускается покрытие лаком нейтральных тонов.

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