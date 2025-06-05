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Эксперт по этикету рассказала, как нельзя вести себя на пляже

Специалист Богачева: на пляже не стоит громко включать музыку
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Посетителям пляжа не стоит переодеваться при всех, завернувшись в полотенце, громко включать музыку и устраивать большой пикник. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Она отметила, что люди приходят туда для отдыха, поэтому важно стараться не мешать друг другу. По ее словам, по этой причине не стоит громко разговаривать по телефону или включать музыку.

«Еще один важный момент касается переодевания: для этого нужно воспользоваться специальными кабинками, если они есть. При их отсутствии надо продумать, где еще можно переодеться. Делать это на виду у всех, завернувшись в полотенце, значит ставить окружающих в неловкую ситуацию», — сказала Богачева.

Эксперт добавила, что купальники предназначены только для пляжа, поэтому перед отправлением, например, в кафе важно одеваться. Отдыхающим с детьми посоветовали заранее спланировать их досуг, чтобы они не скучали и не мешали другим. Помимо этого, не рекомендуется устраивать большие застолья на пляже: еда должна быть аккуратно упакована и не занимать много пространства, заключила специалист.

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов до этого говорил, что даже в жаркую погоду россиянам нельзя в общественных местах снимать с себя одежду, если это не пляж. В черте города появление в голым торсом или полотенцем вместо брюк карается штрафом, напомнил он.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили состояние пляжей Крыма.

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