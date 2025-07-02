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ФСБ завела дело на керчанина за пост в Telegram об атаке беспилотника на Кремль

ФСБ: в Крыму задержали автора поста в соцсети, оправдывавшего атаку на Кремль
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Жителя Керчи задержали за публикацию в мессенджере Telegram, оправдывающую теракт с помощью беспилотников на резиденцию президента в московском Кремле. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина использовал псевдоним для размещения запрещенного контента, однако его личность удалось установить. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в тексте признаков оправдания терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Во время обыска у подозреваемого изъяли компьютерную технику.

На мужчину возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет заключения.

До этого полиция задержала в Якутске работника учреждения культуры по делу об оправдании терроризма. По данным ФСБ, мужчина зарегистрировал аккаунт в видеохостинге, просматривал материалы, публикуемые украинскими террористическими формированиями, признавал их деятельность правильной, нуждающейся в поддержке и подражании.

Ранее в Казани мусульманского блогера отправили под арест за разжигание ненависти.

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