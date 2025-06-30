В Госдуме объяснили, как подобрать дату для наиболее выгодного увольнения

Сегодня при расчете пенсионных выплат учитывается разница между статусом работающих и неработающих пенсионеров. Причем часто при увольнении автоматически производят перерасчет, восстанавливая все пропущенные за предыдущие годы индексации, в результате чего уход с работы может обернуться ощутимым ростом ежемесячных выплат, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Сегодня Соцфонд фиксирует факты увольнения по отчетам работодателей, из-за чего это влияет как на размер пенсии, так и на дату, с которой она будет начисляться в повышенном размере, отметил парламентарий. По его словам, с учетом этого самым рациональным будет увольнение в последние дни месяца, так как в этом случае перерасчет произведут уже с первого числа следующего месяца.

«Уволившись, к примеру, 30 июня, пенсионер получит повышенную пенсию уже с 1 июля, — пояснил Говырин. — В противном случае ожидание может затянуться: если уволиться 1 июля, пересчет произойдет только с августа».

Также для перерасчета важно, чтобы в данном конкретном месяце уже не было ни одного рабочего дня. Например, если пенсионер увольняется 9-го числа, а с 10-го выходит на новую работу, то никакого перерасчета не будет. Важна не только дата увольнения, но и календарный перерыв в трудовой деятельности, отметил депутат.

Важно, что если перерасчет уже произвели, то дальше пенсионер может вернуться к работе, уже не опасаясь, что ее могут убрать – все индексации сохраняются вне зависимости от занятости, заключил парламентарий.

Напомним, в июле российским пенсионерам повысят выплаты – это затронет тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Аналогичный перерасчет ожидается и для тех, кому в июне установили первую группу инвалидности и тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников.

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