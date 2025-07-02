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В российском городе из-за провала грунта эвакуировали жильцов пятиэтажки

В Красноярске из-за провала грунта эвакуировали жильцов пятиэтажки
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Telegram-канал «Короче, Красноярск»

Утром в Красноярске перед одним из подъездов многоквартирного дома провалился асфальт. Об этом сообщили в мэрии.

«Инцидент произошел на улице Бограда. В доме №114 рядом с подъездом возник провал грунта», — говорится в публикации.

Место провала огородили. Кроме того, прекращена подача воды к зданию, жителей эвакуировали, решается вопрос их расселения. Специалисты в течение дня должны определить причину случившегося.

«Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям управляющей компании и органа местного самоуправления по предотвращению ЧС», — сказали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что фундамент и несущая стена здания просели на глубину в метр.

До этого в Новосибирской области многодетная россиянка провалилась под пол в подъезде дома и сломала позвоночник. Женщина спускалась пол и неожиданно провалилась под него. Утром женщина поняла, что почти не может ходить. Она обратилась за медицинской помощью.

Ранее потолок квартиры вместе с перекрытием рухнул в российском аварийном доме.

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