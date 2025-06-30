Спасатели реанимировали котенка, которого нашли во время пожара

В Подмосковье спасатели реанимировали котенка, которого спасли во время пожара

Спасатели реанимировали котенка, который надышался угарным газом во время пожара в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Мособлпожспас.

Сильный пожар произошел в деревне Курово Истринского округа. На первом этаже дома в связи с возгоранием эвакуировали всех жителей подъезда — 30 человек, но в горящей квартире хозяйка не успела вытащить котенка, который спрятался от испуга.

Прибывшие спасатели нашли его во время тушения огня на кухне под столом.

«Малыш был обожжен, надышался угарным газом и едва дышал. Один из огнеборцев, не теряя ни секунды, вынес котенка на улицу и стал оказывать ему первую помощь, осторожно подавая ему воздух из аппарата в дыхательные пути», — говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших среди людей нет. Котенок выжил и его сразу же забрала хозяйка.

11 июня сообщалось, что в Уфе мужчина, охваченный огнем, бегал по улицам города.

Ранее женщина выбросила ребенка в окно, чтобы спасти от огня.