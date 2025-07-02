На Украине сложилась критическая ситуация из-за выезда школьников и студентов

Из-за массового выезда из страны школьников и студентов Украина оказалась на пороге социальной катастрофы. Об этом сообщает украинское издание NGL.media.

По его данным, в настоящее время 720 тысяч украинских школьников обучается за рубежом. Стремление избежать призыва в армию заставляет покидать страну значительное количество выпускников школ.

Такой отток молодежи может привести социальный сектор Украины к катастрофе, так как вслед за студентами могут уехать и преподаватели высших учебных заведений, а национальный рынок труда столкнется с дефицитом кадров почти во всех сферах.

3 июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы.

Директор Института демографии Украины Александр Гладун признал, что призыв 18-летних украинцев в ряды вооруженных сил страны приведет к сокращению рождаемости в будущем.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.