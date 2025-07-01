Жителям европейской части РФ рассказали, когда ждать жаркой погоды

Вильфанд: жаркая погода ожидается на европейской части РФ со второй декады июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июле на территории Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации ожидается температурный фон выше среднемноголетних значений. В европейской части России во второй декаде июля прогнозируются периоды аномально жаркой погоды, сказал он в интервью ТАСС.

«Во второй декаде прогнозируется повышение температуры и периоды аномальной жары», — сообщил Вильфанд, добавив, что температура выше нормы в июле ожидается практически на всей территории Урала, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области.

По словам метеоролога, температура выше нормы ожидается также на юго-западе Сибири. В частности, это касается таких регионов, как Томская, Омская и Новосибирская области, а также Алтайский край, где прогнозируется жаркая погода с повышенной температурой. Кроме того, высокая температура, превышающая норму для июля, ожидается на Дальнем Востоке, в крупных регионах, включая республику Бурятия, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, южную часть Хабаровского края, весь Приморский край и остров Сахалин.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Газете.Ru», что теплая погода вернется в Москву и Московскую область к среде (2 июля), когда заполнится североатлантический циклон «Корнелиус».

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что 30 июня в Москве стало самым холодным за всю историю наблюдений.