Синоптик: 1 июля в России ожидается пик циклона «Корнелиус»

Столичный регион накрыл североатлантический циклон «Корнелиус», вызвав ливни с сильным ветром и рекордно снизив атмосферное давление. Пик циклона придется на сегодняшний день, его интенсивность ощутят жители Центральной России, предупредил в беседе с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К характерным проявлениям «Корнелиуса» синоптик отнес низкое давление, обильные осадки, порывистый ветер, отметив, что преимущественно все эти проявления будут наблюдать жители центральных регионов страны. Наибольшую интенсивность циклон проявит сегодня, количество осадков на этом фоне местами превысит половину месячной нормы.

Таким образом, июль в столице начинается вновь с дождливой и прохладной погоды, сегодня воздух не прогреется больше чем до +15…+17 градусов, отметил метеоролог Александр Ильин.

«Все это будет сопровождаться северо-западным ветром с порывами до 18 метров в секунду, — добавил он. — Во вторник ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В среду циклон постепенно начнет покидать Московский регион».

В четверг, 3 июля, по словам Ильина, дождей почти не будет, при этом заметно потеплеет – прогнозируется до +21...+26 градусов, выйдет солнце. В пятницу ожидается также солнечная погода и 24 градуса выше нуля.

Полностью свой «жизненный цикл» циклон завершит к концу недели – за это время погода совершит цикл из осени в лето. При этом, несмотря на небольшое повышение температуры, уже в конце будущей недели в столичный регион придет новый циклон, поэтому в целом прогнозы о жарком лете в этом году не сбудутся, отметил Ильин.

Напомним, Шувалов рассказал «Газете.Ru», что теплая погода вернется в Москву и Московскую область к среде (2 июля), когда заполнится североатлантический циклон «Корнелиус». Сильные осадки захватят вторник, на востоке Центрального федерального округа (Кострома, Иваново, Владимир) могут быть и в среду еще достаточно продолжительные интенсивные осадки. А вот на западе (Смоленск, Брянск, Тверь) уже в среду будет улучшение погоды, прекращение осадков и потепление до 20 градусов.

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