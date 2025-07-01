Руки за головами, на лицах побои: в Баку показали видео жесткого задержания россиян

В Азербайджане состоялись похороны членов этнической ОПГ, которые скончались во время задержания силовиками в Екатеринбурге. В Кремле заявили, что реакция Баку на инцидент была чрезвычайно эмоциональной. В тоже время власти Азербайджана не допускают консульских работников к журналистам Sputnik, задержанным 30 июня. Азербайджанские СМИ также опубликовали видео, на котором задержанные за транзит наркотиков через Иран россияне идут друг за другом, заложив руки за голову. Судя по видео, некоторые из них избиты.

Задержание двух ОПГ с россиянами

Азербайджанские СМИ сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян, сообщает Report.az. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

На видео, опубликованном азербайджанскими СМИ, россияне ходят гуськом, заложив руки за головы. На лицах многих из них следы побоев, на одежде — красные пятна.

«Министерство внутренних дел (МВД) задержало в Баку две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. <...> они — граждане России», — сказано в публикации Report.

Похороны задержанных в Екатеринбурге братьев Сафаровых

В Азербайджане прошли похороны братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, проходивших фигурантами по делу об ОПГ в Екатеринбурге. Государственное агентство АзерТАдж сообщает, что захоронение состоялось в селе Гаджибеделли Агджабединского района.

Тела Сафаровых доставили в Баку вечером в понедельник рейсом «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга. После завершения судебно-медицинских процедур в столице Азербайджана их перевезли в родной район, где похоронили рядом с могилами родителей. Глава Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что на телах обнаружены множественные травмы.

«В России причиной смерти была показана сердечная недостаточность, но мы обнаружили совершенно другие широко распространенные повреждения», — утверждает он.

В заключении российской судмедэкспертизы сообщается, что смерть Зияддина наступила из-за болезни сердца.

По данным Следственного комитета РФ, братья Сафаровы подозревались в причастности к серии убийств, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В рамках дела были задержаны шесть человек. Из них двое — братья Сафаровы — скончались.

1 июля был арестован Бакир Сафаров, еще один из фигурантов данного дела. Слушание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение.

Дипломатические демарши

Задержание Сафаровых и других членов азербайджанской этнической ОПГ в Екатеринбурге привело к резкому росту напряжения в отношениях Москвы с Баку.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России Петра Волокова для получения объяснений. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, российская сторона предоставила необходимые разъяснения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей.

На фоне инцидента в Азербайджане выразили протест и отменили несколько совместных мероприятий с Россией. Кроме того МВД Азербайджана 30 июня провело рейд в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В ходе обысков, были задержаны семь сотрудников редакции в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.

Азербайджанские власти заявили, что Sputnik продолжал работать после аннулирования аккредитации в феврале, без официальной лицензии, и подозреваются в финансировании «незаконной деятельности», мошенничестве и отмывании средств.

При этом местные СМИ называют задержанных «агентами ФСБ». Дипломатов из консульства России к сотрудниками Sputnik не допустили, связи с ними нет. Союз журналистов России осудил задержания, назвав их «нарушением прав журналистов и международных обязательств Азербайджана».

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Глава департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В своем обращении Мельников попросил принять меры и напомнил, что в связи с нормами международного права применение в отношении сотрудников СМИ силы и воспрепятствование профессиональной деятельности недопустимы.

В МИД России вызвали азербайджанского посла Рахмана Мустафаева которому было заявлено о «недружественных действиях Баку». Замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что РФ последовательно доводит до Баку принципиальный подход, чтобы нейтрализовать ущерб для двусторонних отношений с Азербайджаном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет добиваться освобождения журналистов.

«Очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал действия Баку «чрезвычайной эмоциональной реакцией», и выразил надежду, что она сменится «непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы».