Руки за головами, на лицах побои: в Баку показали видео жесткого задержания россиян

Задержание двух ОПГ с россиянами
Азербайджанские СМИ сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян, сообщает Report.az. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.
На видео, опубликованном азербайджанскими СМИ, россияне ходят гуськом, заложив руки за головы. На лицах многих из них следы побоев, на одежде — красные пятна.
«Министерство внутренних дел (МВД) задержало в Баку две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. <...> они — граждане России», — сказано в публикации Report.
Похороны задержанных в Екатеринбурге братьев Сафаровых
В Азербайджане прошли похороны братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, проходивших фигурантами по делу об ОПГ в Екатеринбурге. Государственное агентство АзерТАдж сообщает, что захоронение состоялось в селе Гаджибеделли Агджабединского района.
Тела Сафаровых доставили в Баку вечером в понедельник рейсом «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга. После завершения судебно-медицинских процедур в столице Азербайджана их перевезли в родной район, где похоронили рядом с могилами родителей. Глава Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что на телах обнаружены множественные травмы.
«В России причиной смерти была показана сердечная недостаточность, но мы обнаружили совершенно другие широко распространенные повреждения», — утверждает он.
В заключении российской судмедэкспертизы сообщается, что смерть Зияддина наступила из-за болезни сердца.
По данным Следственного комитета РФ, братья Сафаровы подозревались в причастности к серии убийств, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В рамках дела были задержаны шесть человек. Из них двое — братья Сафаровы — скончались.
1 июля был арестован Бакир Сафаров, еще один из фигурантов данного дела. Слушание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение.
Дипломатические демарши
Задержание Сафаровых и других членов азербайджанской этнической ОПГ в Екатеринбурге привело к резкому росту напряжения в отношениях Москвы с Баку.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России Петра Волокова для получения объяснений. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, российская сторона предоставила необходимые разъяснения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей.
На фоне инцидента в Азербайджане выразили протест и отменили несколько совместных мероприятий с Россией. Кроме того МВД Азербайджана 30 июня провело рейд в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В ходе обысков, были задержаны семь сотрудников редакции в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.
Азербайджанские власти заявили, что Sputnik продолжал работать после аннулирования аккредитации в феврале, без официальной лицензии, и подозреваются в финансировании «незаконной деятельности», мошенничестве и отмывании средств.
При этом местные СМИ называют задержанных «агентами ФСБ». Дипломатов из консульства России к сотрудниками Sputnik не допустили, связи с ними нет. Союз журналистов России осудил задержания, назвав их «нарушением прав журналистов и международных обязательств Азербайджана».
Глава департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В своем обращении Мельников попросил принять меры и напомнил, что в связи с нормами международного права применение в отношении сотрудников СМИ силы и воспрепятствование профессиональной деятельности недопустимы.
В МИД России вызвали азербайджанского посла Рахмана Мустафаева которому было заявлено о «недружественных действиях Баку». Замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что РФ последовательно доводит до Баку принципиальный подход, чтобы нейтрализовать ущерб для двусторонних отношений с Азербайджаном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет добиваться освобождения журналистов.
«Очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — сказал Песков.
Представитель Кремля назвал действия Баку «чрезвычайной эмоциональной реакцией», и выразил надежду, что она сменится «непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы».