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Заместителю директора департамента Минтранса продлили срок ареста

Суд продлил арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко на три месяца
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Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд Москвы продлили арест заместителю директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранспорта России Владимиру Луговенко. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что суд отказал обвиняемому и его адвокату в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей. Срок ареста Луговенко продлен на три месяца.

Замдиректора департамента Минтранса РФ обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями уголовного кодекса РФ. Среди них — превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции.

Следователи выяснили, что чиновник был причастен к обеспечению участия юридических лиц в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в регионах страны. В том числе это касается реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В середине мая сообщалось, что в деле Луговенко могут появиться новые фигуранты.

Ранее бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима.

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