В деле замдиректора департамента Минтранса РФ могут появиться еще фигуранты

Новые задержанные могут появиться в уголовном деле, возбужденном в отношении заместителя начальника департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимира Луговенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, следственные действия все еще продолжаются. В настоящее время следователи устанавливают, кто еще мог принимать участие в преступных деяниях чиновника.

«В деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные», — уточняется в заявлении.

15 мая Мещанский районный суд Москвы арестовал Владимира Луговенко на два месяца. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ. Среди них — превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции.

Следователи выяснили, что чиновник был причастен к обеспечению участия юридических лиц в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в регионах страны. В том числе это касается реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее главу управления миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий.