На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В деле замдиректора департамента Минтранса РФ могут появиться еще фигуранты

ТАСС: в деле замглавы департамента Минтранса РФ могут появиться новые обвиняемые
close
Depositphotos

Новые задержанные могут появиться в уголовном деле, возбужденном в отношении заместителя начальника департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимира Луговенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, следственные действия все еще продолжаются. В настоящее время следователи устанавливают, кто еще мог принимать участие в преступных деяниях чиновника.

«В деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные», — уточняется в заявлении.

15 мая Мещанский районный суд Москвы арестовал Владимира Луговенко на два месяца. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ. Среди них — превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции.

Следователи выяснили, что чиновник был причастен к обеспечению участия юридических лиц в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в регионах страны. В том числе это касается реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее главу управления миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами