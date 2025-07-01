В Воронеже силовики нагрянули к азербайджанскому бизнесмену

Baza: спецназ нагрянул в дом к азербайджанскому бизнесмену Халилову в Воронеже

В дом воронежского бизнесмена, уроженца Азербайджана Юсуфа Халилова, вечером 1 июня нагрянули силовики. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Халилов является собственником ресторана «Ярды Superbar» и может также быть совладельцем Алексеевского рынка. По данным журналистов, предпринимателя пока официально не задерживали.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам о нападениях прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы — не выжили. В Следственном комитете России заявили, что один из них не выжил в результате сердечной недостаточности, а причины второго пока устанавливаются.

30 июня силовики Азербайджана пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik Азербайджан. Азербайджанские медиа сообщили, что в ходе операции были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел России вызвали азербайджанского посла Рахмана Мустафаева.

Чем может закончиться напряженность в отношениях России и Азербайджана, которая началась из-за инцидента с задержаниями этнических азербайджанцев в Екатеринбурге, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали главу организации «Азербайджан-Урал».