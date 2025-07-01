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Пострадавших при атаке украинских дронов в Ижевске доставят на лечение в Москву

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при атаке украинских БПЛА в Ижевске
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Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Москву из Ижевска людей, которые пострадали при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Там заявили, что спецборт уже вылетел в столицу.

«Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России будут сопровождать пострадавших в полете.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке вражеских беспилотников. Главной целью украинцев стал электромеханический завод «Купол». По информации СМИ, в сторону региона было выпущено три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще 35 были госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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