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СМИ сообщают, что штурман потерпевшего крушение Су-34 скончался

SHOT: умер штурман потерпевшего крушение в Нижегородской области истребителя
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Валентин Капустин/РИА Новости

Умер штурман истребителя Су-34, потерпевшего крушение в Нижегородской области. Пилот скончался в больнице от полученных травм, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Штурман истребителя Су-34, рухнувшего в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм», — сказано в посте.

По данным Telegram-канала Mash, катапультировавшись, пилот неудачно приземлился на дерево. Прибывшие спасатели передали его медикам, но спасти штурмана не удалось, пишет канал.

До этого сообщалось, что второго пилота Су-34 нашли с помощью аварийного маячка. Также Mash писал, что одного из пилотов уже нашли спасатели. По предварительным данным, он не получил видимых повреждений.

В российском оборонном ведомстве рассказали, , что полет был учебный и выполнялся без боекомплекта. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. В Минобороны сообщили, что экипаж пытался починить неисправность прямо во время полета, однако безуспешно. По команде руководителя пилоты вывели истребитель в безопасную зону и катапультировались.

В министерстве добавили, что истребитель упал в безлюдном районе, пострадавших среди мирного населения нет. На земле разрушений также не обнаружено.

Ранее российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ.

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