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Стало известно, как нашли второго пилота упавшего в Нижегородской области Су-34

Mash: второго пилота упавшего Су-34 нашли с помощью аварийного маячка
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Валентин Капустин/РИА Новости

Второго пилота потерпевшего крушение в Нижегородской области Су-34 нашли с помощью аварийного маячка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«‎По данным Mash, для поисков истребителя и члена экипажа задействовали вертолет. Также подключили лесников из Велетьмы. С пилотом все в порядке»‎, — сказано в посте.

Также канал писал, что одного из пилотов уже нашли спасатели. По предварительной оценке, он не получил видимых повреждений.

До этого в российском оборонном ведомстве подтвердили крушение истребителя. Экипаж успел катапультироваться.

В ведомстве уточнили, что полет был учебный и выполнялся без боекомплекта. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. В Минобороны сообщили, что экипаж пытался починить неисправность прямо во время полета, однако безуспешно. По команде руководителя пилоты вывели истребитель в безопасную зону и катапультировались.

В министерстве добавили, что истребитель упал в безлюдном районе, пострадавших среди мирного населения нет. На земле разрушений также не обнаружено.

Как писал Telegram-канал 112, самолет разрушен. На месте происшествия работают пожарные подразделения.

Ранее российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ.

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