Слюсарь сообщил о своем выдвижении на пост губернатора Ростовской области

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что партия «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на выборы губернатора региона.

«Решение партийной конференции было принято единогласно», — написал Слюсарь.

Он поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и отметил, что перед ним стоят серьезные задачи и большая ответственность. По словам Слюсаря, работа администрации региона будет строиться на трех ключевых принципах: сохранение историко-культурного наследия, традиции казачества, экологии региона, идентичности и память; создание качественной инфраструктуры, новых рабочих мест, доступного здравоохранения и образования, а также комфортной среды и общественного пространства; развитие экономики с добавленной стоимостью, высокотехнологичных отраслей, туризма, человеческого капитала и возможностей для самореализации.

24 июня на выборы главы Костромской области были выдвинуты пять кандидатов, включая действующего губернатора Сергея Ситникова.

Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Гольдштейна на пост главы Коми.