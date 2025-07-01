Пострадавшим от атаки дронов ВСУ в Удмуртии выплатят до 600 тысяч рублей

ТАСС: пострадавшим в результате атаки БПЛА в Ижевске выплатят от ₽300 до 600 тысяч

Пострадавшим в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске выплатят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения. Об этом сообщили в администрации Удмуртии, пишет ТАСС.

«Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн рублей — семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения», — сообщили в администрации региона.

После удара ВСУ в контакт-центре минздрава Удмуртии открыли отдельную линию психологической поддержки по номеру 8-800-100-24-47, звонки принимают до 19:00 местного времени.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате этих ударов погибли три человека, пострадали не менее 35. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Ижевска.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.