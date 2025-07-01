На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшим от атаки дронов ВСУ в Удмуртии выплатят до 600 тысяч рублей

ТАСС: пострадавшим в результате атаки БПЛА в Ижевске выплатят от ₽300 до 600 тысяч
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Пострадавшим в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске выплатят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения. Об этом сообщили в администрации Удмуртии, пишет ТАСС.

«Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн рублей — семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения», — сообщили в администрации региона.

После удара ВСУ в контакт-центре минздрава Удмуртии открыли отдельную линию психологической поддержки по номеру 8-800-100-24-47, звонки принимают до 19:00 местного времени.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате этих ударов погибли три человека, пострадали не менее 35. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Ижевска.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами