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В Ижевске открыли линию психологической поддержки после атаки украинских БПЛА

Бречалов: в Ижевске открыли линию психологической поддержки
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Отдельную линию психологической поддержки открыли в контакт-центре минздрава Удмуртии после атаки беспилотников на Ижевск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В контакт-центре минздрава по номеру 8-800-100-24-47 развернута отдельная линия психологической поддержки, звонки принимаются до 19:00», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате этих ударов погибли три человека, пострадали не менее 35. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Ижевска.

Ранее одна из жительниц Ижевска рассказала об атаке ВСУ.

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