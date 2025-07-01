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Названа неожиданная опасность виноградных косточек

Диетолог Павлюк: виноградные косточки могут вызвать запоры
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Виноградные косточки не ядовиты, однако обладают грубой структурой и способны повредить слизистую пищеварительного тракта. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Особенно не рекомендуется глотать косточки людям с гастритом, с болями в животе, потому что это может привести к обострению, вздутиям и более серьезным проблемам», — предупредила специалист.

Она добавила, что косточки не распадаются в кишечнике под действием желудочного сока, поэтому выходят с трудом.

Недавно ученые из Университета Ковентри (Великобритания) установили, что природный антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном винограде, арахисе и некоторых других продуктах, способен сохранять мышечную функцию даже при неправильном питании.

Особенно выраженный эффект вещество оказало на быстро сокращающиеся мышечные волокна, наиболее чувствительные к негативным эффектам жирной пищи. Исследователи подчеркивают, что этот эффект может иметь важное значение для людей с избыточным весом.

Ранее дачникам объяснили, зачем проводить летнюю обрезку винограда.

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