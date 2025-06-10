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В винограде и арахисе нашли вещество, укрепляющее мышцы

JPhysiology: ресвератрол в винограде и арахисе защищает мышцы от разрушения
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Depositphotos

Ученые из Университета Ковентри (Великобритания) установили, что природный антиоксидант ресвератрол способен сохранять мышечную функцию даже при неправильном питании. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Physiology (JPhysiology).

Ресвератрол, содержащийся в красном винограде, арахисе и некоторых других продуктах, давно известен своими противовоспалительными свойствами. Однако впервые было показано, что он может защищать мышцы от негативного влияния метаболического стресса.

В рамках эксперимента специалисты из Исследовательского центра физической активности, спорта и наук о физических упражнениях (PASES) Королевского университета Ковентри в течение 12 недель кормили мышей пищей с высоким содержанием жиров. Часть животных дополнительно получала ресвератрол. У последних сохранялась значительно более высокая мышечная сила по сравнению с контрольной группой. В некоторых случаях их показатели были сопоставимы с уровнем мышечной функции у мышей, получавших стандартный сбалансированный корм.

Особенно выраженный эффект ресвератрол оказал на быстро сокращающиеся мышечные волокна, наиболее чувствительные к негативным эффектам жирной пищи. Исследователи подчеркивают, что этот эффект может иметь важное значение для людей с избыточным весом: по оценкам ВОЗ, с ожирением в мире живет около миллиарда человек.

В ближайшем будущем ученые планируют провести испытания на людях, чтобы подтвердить эффективность ресвератрола и его потенциальное применение для профилактики снижения мышечной функции и других последствий ожирения.

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