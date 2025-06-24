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Дачникам объяснила, зачем проводить летнюю обрезку винограда

Агроном Исполатов: дачникам стоит проводить летнюю обрезку винограда
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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Дачникам стоит провести летнюю обрезку винограда, чтобы получить крупные грозди и сладкие плоды. Об этом kp.ru рассказал агроном Олег Исполатов.

«Для каждого сезона в уходе винограда важны разные способы обрезки. Весенняя обрезка — формирующая, она отвечает за гармонично развитый куст, с оптимальным для возраста растения плодовым звеном. Летняя в большей степени нормирующая. Она отвечает за количество и качество урожая», — пояснил эксперт.

Депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал газете «Известия», что оптимальное время для пересадки клубники — конец лета–начало осени.

Исполатов посоветовал проводить обрезку винограда в несколько этапов. Так, в июне можно выломать лишнюю поросль, в июле — удалить пасынки, в августе — прищипывать молодые побеги. Он подчеркнул, что место срезов одревесневших побегов лучше обработать садовым варом. По его словам, зеленые можно опрыскивать раствором марганцовки, медного купороса или биофунгицидов.

До этого садоводы сообщили, что удаление нижней листвы у огурцов поможет дачникам улучшить здоровье растений и повысить урожайность. По их словам, такие листья часто касаются земли, что может привести к появлению плесени, гнили и общему угнетению роста. Удалять листья можно руками или с помощью чистых и острых ножниц.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от гнезд ос и шершней.

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