Минюст расширил список нежелательных организаций

Министерство юстиции России добавило в список организаций, признанных нежелательными на территории Российской Федерации, «Британский совет» (огранизация признана нежелательной в России ). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«The British Council («Британский Совет»), Великобритания», — говорится в сообщении.

5 июня Генеральная прокуратура России признала «Британский совет» нежелательной организацией в РФ. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. ФСБ считает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» рекомендовал избегать оплаты IELTS, а также не распространять материалы Британского совета. С 2022 года экзамены IELTS на знание английского нельзя сдать в России, россияне могли сдавать их в соседних странах.

Ранее в МИД России прокомментировали объявление Британского совета нежелательным в РФ.