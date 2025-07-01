«Живого места нет»: родители российского подростка жестоко избили обидчика сына

В Барнауле родители подростка избили 16-летнего обидчика сына. Юноша находится в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul22.

Инцидент произошел в поселке Пригородное. По словам знакомого с ситуацией местного жителя, все началось с того, что один из подростков оскорбил девочку, а другой заступился за нее, дав оппоненту пощечину. Такое обращение юноше не понравилось. Он пришел домой и рассказал обо всем родителям. Те вместе с сыном сели в машину и приехали на разборки с обидчиком их школьника, и избили его.

В итоге юношу на скорой забрали в Первую городскую больницу. По словам автора сообщения, на подростке «нет живого места». Ему диагностировали сотрясение мозга, перелом ребра и перелом руки.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю уже заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Коми мужчина напал на обидчика сына и избил его до состояния комы.

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