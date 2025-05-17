Россиянин поссорился с женой и сломал ей руку бейсбольной битой

Житель Чувашии отделался условным сроком за жестокое избиение жены, мужчина сломал ей руку бейсбольной битой. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в деревне Шумерли. Во время семейной ссоры 40-летний обвиняемый набросился на жену с кулаками, а затем схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил ею женщину. Пострадавшая получила перелом руки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Приговором суда обвиняемому назначено условное наказание с испытательным сроком.

До этого сообщалось, что в Калуге мужчина избил бутылкой приревновавшую его возлюбленную. Потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей. Полицию вызвали соседи, которые услышали шум. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее саратовский рецидивист из ревности сломал возлюбленной ребра.