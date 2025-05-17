На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поссорился с женой и сломал ей руку бейсбольной битой

В Чувашии мужчина избил жену бейсбольной битой и сломал ей руку
close
Depositphotos

Житель Чувашии отделался условным сроком за жестокое избиение жены, мужчина сломал ей руку бейсбольной битой. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в деревне Шумерли. Во время семейной ссоры 40-летний обвиняемый набросился на жену с кулаками, а затем схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил ею женщину. Пострадавшая получила перелом руки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Приговором суда обвиняемому назначено условное наказание с испытательным сроком.

До этого сообщалось, что в Калуге мужчина избил бутылкой приревновавшую его возлюбленную. Потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей. Полицию вызвали соседи, которые услышали шум. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее саратовский рецидивист из ревности сломал возлюбленной ребра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами