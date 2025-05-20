Россиянин избил металлическим прутом обидчика сына

В Коми мужчина напал на обидчика сына и избил его до состояния комы

В Воркуте полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мужчина жестоко избил приятеля сына. Об этом сообщает УМВД по республике Коми.

Жестоко избитого мужчину нашли в подъезде дома по улице Водопроводная, пострадавший был госпитализирован в состоянии комы. Как установили сотрудники полиции, воркутинца избил ранее судимый 49-летний местный житель.

Обвиняемый приехал к 28-летнему мужчине, чтобы защитить сына, который накануне поссорился с потерпевшим. В ходе словесной перепалки злоумышленник схватил металлический прут и несколько раз ударил им оппонента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ульяновской области пьяный мужчина забил собутыльников палкой. Инцидент произошел 22 апреля в поселке Новочуфаровский. Обвиняемый распивал спиртные напитки с 71-летним приятелем и его 38-летней знакомой. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, гость схватил табурет и избил пенсионера, затем вооружился палкой со вбитым в нее гвоздем и несколько раз ударил ею женщину. Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин поссорился с женой и сломал ей руку бейсбольной битой.