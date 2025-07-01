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Петербургская школьница перевела мошенникам более миллиона рублей со счетов родителей

В Петербурге школьница отправила аферистам миллион рублей со счетов родителей
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Depositphotos

В Петербурге 12-летняя школьница поверила мошенникам и отправила им деньги со счетов родителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию 30 июня обратилась 45-летняя жительница дома на Союзном проспекте. Ее 12-летняя дочь, следуя инструкциям мошенников, оформила онлайн-кредит через банковское приложение и перевела более миллиона рублей с родительских счетов на указанные аферистами реквизиты.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге мошенники выманили у пожилой женщины почти два миллиона рублей и отправили за деньгами ничего не подозревавшую 73-летнюю пенсионерку. Возбуждено уголовное дело.

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