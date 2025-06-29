В Петербурге мошенники заставили пенсионерку работать курьером

В Петербурге мошенники выманили у пожилой женщины почти два миллиона рублей и отправили за деньгами ничего не подозревавшую 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 78-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что с ней по телефону связались неизвестные. Под предлогом сохранения сбережений они убедили пожилую женщину передать курьеру имевшиеся дома наличные.

Потерпевшая выполнила указания аферистов, за деньгами на встречу приехала женщина преклонного возраста. Полицейские установили личность курьера, ею оказалась 73-летняя жительница Петербурга. Пенсионерка в свою очередь также сообщила, что даже не подозревала, что оказывает содействие преступникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ростове сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который забрал у пожилого мужчины все накопления. Псевдосиловики убедили ростовчанина «задекларировать» все имеющиеся у него сбережения и передать их курьеру для проверки. Потерпевший поверил незнакомцам и передал курьеру 2,3 млн рублей. Пособника аферистов удалось задержать. Им оказался 22-летний житель станицы Егорлыкской.

Ранее обманутый мошенниками уралец обратился к «адвокату» и снова лишился денег.