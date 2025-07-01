Юрист объяснил, что делать, есть на ваш паспорт выдали микрозаем

Если коллектор начинает говорить по телефону о каких-то долгах, необходимо уточнить все детали и узнать, от имени какого кредитора вам звонят, и по поводу какого должника. Для этого нужно запросить у финансовой организации все документы, подтверждающие ваши обязательства. Возможно, этот долг действительно имеет к вам отношение. Если же вы не имеете никакого отношения к этим долгам, то, скорее всего, мошенники завладели данными вашего паспорта и оформили на вас микрозаем, либо кредит, рассказал «Газете.Ru» Заур Лапугов, юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры».

«Крупные банки достаточно требовательны к новым заемщикам. Перед выдачей денежных средств они проверяют кредитную историю, запрашивают справки о доходах и иные документы, подтверждающие платежеспособность. Поэтому оформить кредит на чужое имя без ведома человека в крупном банке практически невозможно. Гораздо проще дела обстоят с микрофинансовыми организациями. Иногда мошенникам достаточно только фотографии паспорта, чтобы оформить на вас заем», — объяснил он.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, для начала нужно обратиться в организацию, где с использованием ваших личных данных был заключен кредитный договор. Финансовая организация проведет внутреннее расследование и, в случае подтверждения доводов заявителя, задолженность будет списана. Если же кредитор не списывает задолженность, необходимо подать исковое заявление в суд.

«Шансы на успешное решение суда в пользу истца достаточно высоки. В целях проверки подлинности подписи на договоре суд назначит почерковедческую экспертизу. Сложнее всего оспорить заем, если его оформляли онлайн, через «Госуслуги». Если на сайте микрофинансовой организации есть авторизация по учетной записи «Госуслуг», это значит, что вы подтверждаете свою личность и разрешаете конкретной организации увидеть ваши данные — те, которые будут указаны в процессе авторизации. Такой вариант микрозайма будет считаться действительным (т.к. использовался реальный аккаунт на «Госуслугах», а не поддельные документы). В этом случае подтвердить мошеннические действия намного труднее, из-за отсутствия доказательств», — рассказал юрист.

Независимо от хода событий, настоятельно рекомендуется обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Получение кредита или займа на чужое имя — это преступление.

«К заявлению необходимо приложить копии документов, полученных от кредитной организации, а также копию справки об утрате удостоверения личности, если таковое имело место. Предоставленные материалы окажут содействие сотрудникам полиции в установлении личностей злоумышленников», — резюмировал он.

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