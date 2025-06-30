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Температура в Испании поднялась до рекордных +46ºC

Испанию накрыла аномальная жара с 46ºC
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Depositphotos

В Испании в минувшие выходные температура поднялась до рекордных +46ºC. Об этом сообщает El Tiempo.

Согласно статье, в расположенном в андалусской провинции Уэльва Эль-Гранадо в субботу, 28 июня, столбик термометра показал +46°C.

«Это самая высокая температура, зарегистрированная в Испании в июне с момента начала наблюдений», — говорится в материале.

Немного отстали от Эль-Гранадо муниципалитеты Монторо и Фуэнтес-де-Андалусия, где температура составила +44°C и +43,9°C.

El Tiempo пишет, что пик волны тепла ожидается между воскресеньем и понедельником, когда будет еще большая жара.

Два дня назад москвичам спрогнозировали «одно из самых холодных первых июля» в XXI веке. Синоптики рассказали, что к понедельнику, 30 июня, на погоду начнет влиять циклон с северо-запада. В начале недели он затянет столичное небо облаками и вызовет обильные дожди. Кроме того, будет ветрено, а столбик термометра не покажет больше +15…+17°C.

В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду. Этот день станет одним из самых холодных первых июля. Пока же рекорд принадлежит 1 июля в 2006 года с +14,9°C.

Ранее мужчина установил рекорд по количеству времени, проведенного в снегу.

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