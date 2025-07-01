Верхнюю часть Эйфелевой башни закрыли для туристов

Вершина Эйфелевой башни закрыта для туристов из-за аномальной жары. Об этом сообщает официальный сайт достопримечательности.

«В связи с текущей аномальной жарой Эйфелева башня принимает меры для обеспечения комфорта и безопасности посетителей и персонала <...>. Посещение 2-го и 1-го этажей по-прежнему возможно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вершина башни будет закрыта 1 и 2 июля. Посетителям, ранее купившим билеты для посещения верхней части башни, вернут средства. Гостям без билетом рекомендовали перенести визит, а также защищаться от солнца и не допускать обезвоживания.

До этого национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс» ввела максимальный, красный уровень погодной угрозы в Париже и 15 центральных департаментах страны. Еще 68 регионов получили оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, температура в зоне риска достигнет 38–41°C, а на большей части страны превысит 34°C.

Красный уровень означает экстремальную и продолжительную волну жары, опасную для всех групп населения. Власти уже приняли меры предосторожности — 200 школ по всей стране будут временно закрыты.

Ранее температура в Испании поднялась до исторического рекорда.