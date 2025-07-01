Мишустин сообщил о двойной индексации страховых пенсий в 2026 году

С 2026 года в России страховые пенсии граждан будут индексироваться два раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина, сообщает ТАСС.

«С 2026 года их страховые пенсии, те, кто вышел на заслуженный отдых, начали меняться с февраля по направлению тенденции за прошедший год и с апреля с учетом роста экономического экономического фонда», — сказал он.

До этого член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, что выплаты страховой пенсии рассчитываются по числу пенсионных баллов или индивидуальных коэффициентов, отражающих трудовой стаж и уплаченные работодателем страховые взносы. По его словам, ежегодно в зависимости от уровня зарплаты начисляется определенное количество баллов. Максимально возможные 10 коэффициентов можно получить при высокой зарплате, которая не будет ниже предельной базы в 2,222 млн рублей в год. Баллы умножаются на стоимость одного коэффициента (145,69 рубля в 2025 году), а после — прибавляется фиксированная выплата в 8907,7 рубля, из чего и получается размер пенсии. Всего для назначения выплаты необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов.

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