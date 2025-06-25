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Россиянам рассказали, как удвоить свою пенсию

Экономист Балынин: россияне могут удвоить пенсию, обратившись за ней позже
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Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут увеличить свою пенсию более чем в два раза, если обратятся за назначением спустя 10 лет после возникновения права на нее, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Законом «О страховых пенсиях» предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии при обращении за ней через 1—10 лет. Чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии. Это происходит за счет применения коэффициентов повышения и к фиксированной выплате страховой пенсии (от 1,056 до 2,11), и к индивидуальным пенсионным коэффициентам — ИПК (от 1,07 до 2,32). Например, если у гражданина право на назначение страховой пенсии возникло в июне 2024 года и у него сформирован 121 ИПК, то при обращении в июне 2025 года (на один год позже) за назначением страховой пенсии ее размер будет на 7% выше или 28,27 тыс. рублей. Если право на назначение возникло 10 и более лет назад, то при обращении в июне 2025 года размер страховой пенсии будет в 2,25 раза выше или 59,69 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Согласно проводимой реформе, в 2025 году никто из россиян не выйдет на страховую пенсию по старости по возрасту. В 2026 году это будут россиянки 59 лет и россияне 64 лет. Для получения страховой пенсии по старости им нужно 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

Ранее был назван размер пенсии госслужащих.

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