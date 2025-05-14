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Россиянам объяснили механизм расчета страховой пенсии

Депутат Говырин: страховая пенсия рассчитывается по числу пенсионных баллов
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Государственной думы России по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил механизм расчета страховой пенсии в России. Об этом сообщает RT.

По его словам, выплаты рассчитываются по числу пенсионных баллов или индивидуальных коэффициентов, отражающих трудовой стаж и уплаченные работодателем страховые взносы. Ежегодно в зависимости от уровня зарплаты начисляется определенное количество баллов.

Говырин отметил, что максимально возможные 10 коэффициентов можно получить при высокой зарплате, которая не будет ниже предельной базы в 2,222 млн рублей в год. Баллы умножаются на стоимость одного коэффициента (145,69 рубля в 2025 году), а после — прибавляется фиксированная выплата в 8907,7 рубля, из чего и получается размер пенсии.

Парламентарий добавил, что для назначения выплаты необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне со средней зарплатой в 102 тыс. рублей могут рассчитывать на пенсию до 31,6 тыс. рублей.

Ранее была спрогнозирована стоимость пенсионного балла в 2026 году.

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