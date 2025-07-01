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Защита Тимура Иванова, признанного виновным в растрате, обжалует приговор

ТАСС: защита Тимура Иванова обжалует решение суда
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Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным в растрате, обжалует приговор. Об этом пишет ТАСС.

«После оглашения приговора защита Иванова заявила ТАСС, что обжалует решение суда», — говорится в материале.

1 июля Московский городской суд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Вместе с Ивановым осудили его экс-подчиненного Антона Филатова, бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика». Его приговорили к 12,5 года лишения свободы. Прокуратура ранее просила для Иванова 14,5 года заключения, а для Филатова — 14.

Оба подсудимых не признали вину. Им было предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ст. 174.1 УК РФ).

Ранее Тимура Иванова лишили госнаград.

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