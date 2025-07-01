Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в «Крокусе»

Генпрокуратура: дело о теракте в «Крокусе» отдали на рассмотрение военного суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, двое граждан Таджикистана организовали в интересах украинских властей три ячейки »Вилаят Хорасан» (часть «Исламского государства» (организация запрещена в России)) на территории России. В нее они вовлекли исполнителей теракта в «Крокусе» и их подельников, которые обеспечивали преступников оружием и деньгами.

30 июня стало известно, что Шамсидин Фаридуни, который является одним из четырех непосредственных исполнителей теракта, дал признательные показания в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Три других террориста — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Раджаблизода и Далерджон Мирзоев — хотя полностью и признали вину, однако раскаиваться не стали.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» хотел остаться жить на Украине.