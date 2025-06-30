Cтало известно, что только один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

ТАСС: из исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Фаридуни

Шамсидин Фаридуни, который является одним из четырех непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», дал признательные показания в полном объеме и раскаялся в содеянном. Три других террориста — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — хотя полностью и признали вину, однако не стали раскаиваться в содеянном, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — следует из показаний 26-летнего Фаридуни.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, откуда исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие.