Один из исполнителей теракта в «Крокусе» хотел остаться жить на Украине

Один из исполнителей теракта в «Крокус сити холл» Муродали Рачабализода планировал остаться жить на территории Украины. Об этом говорится в его показаниях, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости.

«Я планировал остаться на ее территории», — утверждается в показаниях.

В одном из дополнительных допросов на похожий вопрос обвиняемый использовал уже немного иную формулировку.

«Мы планировали действовать исходя из указаний «Сайфулло», какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине», — говорится в показаниях.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

23 июня Следственный комитет России заявил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, отметили в СК.

Ранее суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе».