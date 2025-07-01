Петербуржец сломал позвоночник, упав с электросамоката

В Петербурге мужчина сломал позвоночник, упав с электросамоката

В Петербурге 31-летний мужчина упал с электросамоката и сломал позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 1 июля в Приморском районе города. Петербуржец упал с электросамоката у дома №52/1 по Богатырскому проспекту.

После этого пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Обследование выявило закрытый осложненный перелом поясничного позвонка. Врачи оценивают состояние мужчины как среднетяжелое.

До этого в Кузбассе семилетний ребенок получил компрессионный перелом четырех позвонков, упав с батута. Он сорвался с трехметровой высоты. Прокуратура региона инициировала проверку по факту случившегося, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее юная россиянка получила перелом позвоночника во время гонок на картинге.