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Юная россиянка получила перелом позвоночника во время гонок на картинге

В Воронеже 17-летняя девушка сломала позвоночник из-за длинных волос
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Telegram-канал «Большой воронежский»

В Воронеже девушка получила тяжелые травмы, когда каталась на картинге. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

Несчастный случай произошел 21 июня на площадке «Адреналин» на Московском проспекте. 17-летняя Диана ехала на гоночном авто, когда ее волосы выпали из шлема и попали в механизмы карта.

В результате девушка получила получила сотрясение мозга, перелом трех позвонков и многочисленные гематомы. Диане требуется операция, после которой ей предстоит долгое восстановление.

Тем не менее администрация клуба отказалась брать на себя ответственность за инцидент. Мать пострадавшей уже обратилась в полицию.

«Компания не предоставляет нужную экипировку для защиты жизни и здоровья. Они стерли видео с камер, отрицают свою вину», – отметила женщина.

Ранее в Петербурге школьник получил тяжелые травмы, упав с моноколеса.

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