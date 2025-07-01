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«Мираторг» опроверг обвинения Азербайджана о патогенах в луковых кольцах

«Мираторг» не нашел патогенов в луковых кольцах, уничтоженных в Азербайджане
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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА)

На предприятии «Мираторг Запад» в ходе внутреннего расследования не выявили отклонений от санитарных нормативов и несоответствия нормам пищевой безопасности в партии замороженных луковых колец, поставленной в Азербайджан. Об этом РБК сообщили в компании «Мираторг».

Проверку провели после того, как Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об обнаружении в партии замороженных луковых колец из России патогенных микроорганизмов. По этой причине было уничтожено 639 кг этой продукции.

В «Мираторге» подчеркнули, что в ходе лабораторных испытаний отклонений выявлено не было. В компании подчеркнули, что в 2025 году их продукция поставлялась в целый ряд стран, в том числе в Белоруссию, Казахстан, Армению и Грузию. Как подчеркнули представители «Мираторга», ни в одном случае никаких несоответствий нормам пищевой безопасности обнаружено не было.

Отношения Баку и Москвы обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о пострадавших и жертвах этих рейдов. В ответ в МИД РФ заявили о «недружественных действиях» азербайджанской стороны из-за задержания российских журналистов в Баку.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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