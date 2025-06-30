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В МИД России вызвали посла Азербайджана после «недружественных действий» Баку

РИА Новости: посол Азербайджана Мустафаев вызван в МИД РФ на фоне действий Баку
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Посла Азербайджана Рахмана Мустафаева вызвали в МИД Российской Федерации в связи с действиями Баку. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана», — сказали агентству.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». РИА Новости писало, что журналисты не выходят на связь с Москвой.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники российского посольства в Баку уже выехали к офису агентства, где сейчас проходит «спецоперация».

Азербайджанское СМИ сообщило о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Отношения Баку и Москвы обострены с 27 июня — после задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследования. Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

Ранее Песков прокомментировал конфликт с азербайджанцами в Екатеринбурге.

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