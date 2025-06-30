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В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили 639 кг завезенных из России луковых колец
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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА)

Азербайджанские власти уничтожили 639 килограммов импортированных из России луковых колец. Об этом, ссылаясь на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана, сообщает издание Media.az.

В результате проведенных лабораторных исследований в продукции, произведенной на российском предприятии «Мираторг-Запад», были выявлены опасные для здоровья патогенные бактерии. В связи с этим было принято решение уничтожить всю партию товара.

30 июня в МВД Азербайджана подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В редакции Sputnik рассказали, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

До этого стало известно, что двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан в Баку увезли из здания. По предварительным данным, задержанными являются исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В офисе агентства продолжается операция силовиков. Полиция взяла его под контроль.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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