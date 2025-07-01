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В России назвали 19 основных проблем системы образования

В Минпросвещения перечислили 19 основных проблем системы образования РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Минпросвещения выделило 19 основных проблем в российской системе образования. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман на заседании комиссий Госсовета РФ, передает ТАСС.

Она рассказала, что новая стратегия образования честно признает существующие проблемы.

Все перечисленные проблемы сформулированы по нескольким блокам. В первый входят финансовые и экономические проблемы. Сохраняется региональная диспропорция финансирования, разрыв между регионами становится существенным. Динамика роста бюджетного финансирования отстает от масштаба задач системы образования, подчеркнула замминистра.

Она также выделила кадровый голод, низкий уровень оплаты труда, перегруженность педагогов бюрократической работой, рост возрастного и ценностного разрыва между учителями и учениками, рост числа зданий, требующих капитального ремонта и другие проблемы.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провел очень большую работу для сокращения нагрузки на учителей.

Ранее были названы регионы, в чьих школах введут оценки за поведение.

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