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Стало известно о снижении нагрузки на учителей в России

Чернышенко: нагрузка на учителей в РФ будет естественным образом уменьшаться
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться. Об этом на полях ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

»Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку. – прим. ред.)», — заявил он.

По словам Чернышенко, в системе высшего образования преподавателям будет необходимо оформлять до пяти документов, а в системе среднего профессионального образования — до четырех. Из-за нововведений с документацией нагрузка на учителей будет уменьшаться.

Он добавил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для педагогов, однако теперь в сфере наведен порядок.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ заявил, что школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю. По словам министра, средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что Министерство просвещения РФ с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов.

Ранее педагоги и родители оценили идею ввести в школах форму в цветах российского флага.

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