Россияне стали больше инвестировать в ментальное и физическое здоровье

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» совместно с сервисом онлайн-психотерапии «Ясно» изучили потребительские привычки россиян и выяснили, как изменился спрос на товары для улучшения ментального состояния. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

Аналитики выяснили, что спрос на товары для поддержания ментального и физического здоровья продолжает расти. Особенно заметен рост онлайн-продаж витаминов и БАДов, а также увеличение трат на спорт, полезное питание и саморазвитие.

Витамины — ключевой индикатор озабоченности россиян здоровьем. За первые три месяца 2025 года средний чек на витамины составил 645 рублей, что на 10% выше, чем годом ранее. При этом количество покупок выросло на 7%, а в онлайн-канале — на 24%. Топ-3 наиболее востребованных категорий: витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D и аскорбиновая кислота, витаминные комплексы для взрослых.

Средний чек на витамины достиг 692 рублей (+10% по сравнению с 2024 годом), а число покупок увеличилось на 9%. Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что драйвером роста стали онлайн-продажи: покупатели все чаще заказывают БАДы и витамины на маркетплейсах, в интернет-аптеках и специализированных сайтах. Дополнительными факторами спроса остаются сезонность и активность трейд-маркетинга в аптечном сегменте.

Помимо витаминов, растет спрос и на другие категории, связанные с заботой о здоровье и психологическом комфорте.

Фрукты и ягоды (один из основных источников витаминов): средний чек за январь — май 2025 года составил 301 рубль (+24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 ), число покупок выросло на 21%.

Фитнес и спортзалы: средний чек 7902 рубля (+11%), количество посещений — на 6% больше.

Эфирные масла: средний чек 404 рубля (+13%), спрос вырос на 3%.

Ароматические свечи: средний чек 486 рублей (+5%), число покупок — на 1% выше.

Книги по психологии: средний чек 803 рубля (+6%), продажи увеличились на 2%.

«С повышением потребительской уверенности россияне стали более активно тратиться на товары и услуги в сегменте здорового образа жизни, спорта, саморазвития. Растущий интерес к своему здоровью и духовному развитию способствует увеличению спроса на соответствующие категории. При этом онлайн-канал все увереннее завоевывает доверие покупателей. Такая трансформация взаимодействия между клиентами и компаниями существенно поднимает долю цифровых продаж», — отмечают эксперты «Чек Индекса».

«Рост потребления товаров для «улучшения ментального состояния» отражает важную психологическую тенденцию — люди перестают воспринимать заботу о психическом здоровье как что-то стыдное или необязательное. Особенно показателен рост продаж книг по психологии — это говорит о стремлении не просто «заглушить» проблему, а разобраться в себе. Однако есть и риск потребительского подхода к ментальному здоровью, когда человек ищет быстрые решения в товарах, а не в работе над собой. Витамины могут поддержать физическое состояние, но глубокие психологические проблемы требуют иного подхода», — отмечает Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно».

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