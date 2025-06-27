На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали больше инвестировать в ментальное и физическое здоровье

Россияне стали чаще покупать БАДы, тратиться на спорт и полезное питание
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» совместно с сервисом онлайн-психотерапии «Ясно» изучили потребительские привычки россиян и выяснили, как изменился спрос на товары для улучшения ментального состояния. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

Аналитики выяснили, что спрос на товары для поддержания ментального и физического здоровья продолжает расти. Особенно заметен рост онлайн-продаж витаминов и БАДов, а также увеличение трат на спорт, полезное питание и саморазвитие.

Витамины — ключевой индикатор озабоченности россиян здоровьем. За первые три месяца 2025 года средний чек на витамины составил 645 рублей, что на 10% выше, чем годом ранее. При этом количество покупок выросло на 7%, а в онлайн-канале — на 24%. Топ-3 наиболее востребованных категорий: витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D и аскорбиновая кислота, витаминные комплексы для взрослых.

Средний чек на витамины достиг 692 рублей (+10% по сравнению с 2024 годом), а число покупок увеличилось на 9%. Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что драйвером роста стали онлайн-продажи: покупатели все чаще заказывают БАДы и витамины на маркетплейсах, в интернет-аптеках и специализированных сайтах. Дополнительными факторами спроса остаются сезонность и активность трейд-маркетинга в аптечном сегменте.

Помимо витаминов, растет спрос и на другие категории, связанные с заботой о здоровье и психологическом комфорте.

Фрукты и ягоды (один из основных источников витаминов): средний чек за январь — май 2025 года составил 301 рубль (+24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 ), число покупок выросло на 21%.

Фитнес и спортзалы: средний чек 7902 рубля (+11%), количество посещений — на 6% больше.

Эфирные масла: средний чек 404 рубля (+13%), спрос вырос на 3%.

Ароматические свечи: средний чек 486 рублей (+5%), число покупок — на 1% выше.

Книги по психологии: средний чек 803 рубля (+6%), продажи увеличились на 2%.

«С повышением потребительской уверенности россияне стали более активно тратиться на товары и услуги в сегменте здорового образа жизни, спорта, саморазвития. Растущий интерес к своему здоровью и духовному развитию способствует увеличению спроса на соответствующие категории. При этом онлайн-канал все увереннее завоевывает доверие покупателей. Такая трансформация взаимодействия между клиентами и компаниями существенно поднимает долю цифровых продаж», — отмечают эксперты «Чек Индекса».

«Рост потребления товаров для «улучшения ментального состояния» отражает важную психологическую тенденцию — люди перестают воспринимать заботу о психическом здоровье как что-то стыдное или необязательное. Особенно показателен рост продаж книг по психологии — это говорит о стремлении не просто «заглушить» проблему, а разобраться в себе. Однако есть и риск потребительского подхода к ментальному здоровью, когда человек ищет быстрые решения в товарах, а не в работе над собой. Витамины могут поддержать физическое состояние, но глубокие психологические проблемы требуют иного подхода», — отмечает Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно».

Ранее психолог рассказал, почему обучение может не принести результатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами