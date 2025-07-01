На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер пострадавший при ударе ВСУ житель Брянской области

Богомаз: в Брянске умер мужчина, раненный при атаке ВСУ 27 июня
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, который получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 27 июня, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К глубокой скорби, сегодня в больнице скончался 43-летний мужчина. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные», – написал он.

Богомаз 27 июня сообщал, что украинские войска атаковали Брянск с помощью беспилотников, ранения получили четыре человека, было повреждено свыше десяти домов.

29 июня Украина с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковала Брянск, в результате этого два человека пострадали. Глава региона отмечал, что пострадавшим окажут необходимую поддержку и материальную помощь. По его словам, во время атаки Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска.

Ранее появилось видео ликвидации наемника в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами