Умер пострадавший при ударе ВСУ житель Брянской области

Мужчина, который получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 27 июня, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К глубокой скорби, сегодня в больнице скончался 43-летний мужчина. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные», – написал он.

Богомаз 27 июня сообщал, что украинские войска атаковали Брянск с помощью беспилотников, ранения получили четыре человека, было повреждено свыше десяти домов.

29 июня Украина с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковала Брянск, в результате этого два человека пострадали. Глава региона отмечал, что пострадавшим окажут необходимую поддержку и материальную помощь. По его словам, во время атаки Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска.

Ранее появилось видео ликвидации наемника в Брянской области.