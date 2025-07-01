Россиян предупредили, что курение провоцирует раковые заболевания у питомцев

Курение в квартире очень опасно для живущих в ней животных – такая вредная привычка хозяина может спровоцировать у питомца онкозаболевание, предупредил в беседе с RT ветврач высшей категории Михаил Шеляков.

«Есть даже такой в медицине термин — пассивное курение. Оно считается для людей ничуть не менее опасным, чем активное», — напомнил специалист.

По его словам, для животных угрозу представляет как дым, так и ароматизаторы в составе табачной продукции. Так, например, приятный для человека запах может быть сильным аллергеном для кошки, а это грозит сильнейшей реакцией организма и массой других тяжелых последствий. Главная опасность – это мутагенные факторы табачного дыма, включая астматические компоненты, заключил Шеляков.

До этого ветеринар крымского сафари-парка «Тайган» Василий Писковой рассказал о здоровье орангутана Даны, отравившейся после того, как посетительница дала ей вейп. По его словам, ее состояние вызывает опасения, она плохо ест, плохо себя чувствует и целый день спит. Он выразил беспокойство по поводу возможного проглатывания крышечки от вейпа, отметив, что это может привести к закупорке кишечника и интоксикации.

Ранее москвичка попала в ожоговое отделение после взрыва вейпа во рту.