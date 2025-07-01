В Петербурге мигранты устроили пляски перед православным собором

Мигранты устроили танцы со стрельбой перед Исаакиевским собором в Петербурге

В историческом центре Санкт-Петербурга перед Исаакиевским собором мигранты устроили пляски. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община».

Отмечается, что в вечернее время мужчины громко слушали музыку перед православным храмом, танцевали и ругались. Спустя какое-то время на место прибыли активисты. Они заговорили с мигрантами и указали им на недопустимость подобного поведения.

По данным канала, позже кто-то из собравшихся выстрелил в сторону купола собора. После этого двух человек, в том числе одного мигранта, задержали.

Накануне сообщалось, что в Волгограде задержали четырех подростков, которые поджигали автомобили мигрантов и выходцев из национальных республик России, исповедуя идеологию неонацизма. По данным Следственного комитета, экстремистскую группу основал 17-летний молодой человек, который публиковал в мессенджере посты с призывами совершать насилие в отношении лиц определенных национальностей и религиозных взглядов.

Ранее сообщалось, что мигрант, разделавший барана на детской площадке в Москве, извинился.